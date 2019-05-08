2019-05-08T19:15:34+03:00
Общество

В Набережных Челнах вскоре заселят соципотечную многоэтажку №63/15

Госстройнадзор Татарстана выдал дому заключение о соответствии
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: gsn.tatarstan.ruФото: gsn.tatarstan.ru
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Как сообщили в Госстройнадзоре Татарстана, сотрудники инспекции выдали в Набережных Челнах построенному соципотечному дому №63/15 заключение о соответствии.

Так, что вскоре эту десятиэтажку заселят. Отметим дом вместил в себя 403 квартиры. Общая площадь новостройки составила 27788,3 квадратных метров.

Отмечается, что часть квартир там также предназначена и для ветеранов Великой Отечественной войны.

Дом расположенный на перекрестке улицы Виктора Полякова и проспекта Абдурахмана Абсалямова имеет встроенно-пристроенные нежилые помещения, на его территории обустроена детская площадка, установлены малые архитектурные формы и организованы места отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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