Президент Татарстана открыл в казанском поселке Юдино обновленную Аллею Славы

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-08T17:02:15+03:00

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В эту среду, 8 мая, в честь празднования Дня Победы в казанском поселке Юдино президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия обновленной Аллеи Славы.

Вечный огонь в ней зажгли от огня привезенного от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.

- Сегодня мы имеем честь в преддверии нашего самого большого и красивого праздника - Дня Победы - открыть обновленную Аллею Славы. Это дань уважения тем людям, которые сражались на поле битвы, трудились и ковали Победу, – сказал во время церемонии Рустам Минниханов. -Эта аллея станет местом, куда будут приходить горожане, это очень важно. У нас большие планы по реконструкции, улучшению качества жизни в поселке Юдино.

СПРАВКА

Работы по обновлению монумента с могилой героя гражданской войны Яна Юдина с благоустройством территории Аллеи славы начались во второй половине 2018 года. Так, на территории более 9 тысяч квадратных метров произвели усиление фундаментов, ремонт бетонных площадок, замена покрытий из природного камня, ремонт арки, стел, металлоконструкций, скульптурных композиций и информационных досок.

ИСТОЧНИК KP.RU