В 2018 году мэр Казани Ильсур Метшин заработал 5,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-08T16:01:58+03:00

Градоначальник отчитался о своих доходах

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Мэрия Казани опубликовала отчет о доходах и имуществе градоначальника Ильсура Метшина. Судя по документу, в прошлом году он смог заработать 5,3 миллиона рублей.

В собственности у мэра имеется земельный участок площадью 16 тысяч «квадратов», доля под многоквартирным домом - 23,5 тысяч «квадратов», квартира - 272 «квадратов», а также жилой дом и гараж.

В непосредственном пользовании у мэра Казани находится жилой дом площадью 558,5 квадратных метров. Из автомобилей у Метшина есть «ГАЗ-24», «ГАЗ-69» и ГАЗ М-21 «Волга».

Супруга градоначальника в 2018 году заработала намного больше - 59 миллионов рублей. Она также имеет земельный участок, жилой дом и легковой автомобиль Volkswagen.

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ИСТОЧНИК KP.RU