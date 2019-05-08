В Казани открыли новый надземный пешеходный переход через ж/д дорогу «Ометьево-Дербышки»

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-08T15:34:14+03:00

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В эту среду, 8 мая, в столице Татарстана с участием мэра города Ильсура Метшина торжественно открыли новый надземный пешеходный переход через ж/д дорогу на перегоне «Ометьево-Дербышки». Этот объект представил путь пешеходам от улицы 8 Марта к Республиканскому онкологическому диспансеру.

- Этот новый инфраструктурный объект обеспечит безопасный переход сотням тысяч людей, которые десятилетиями подвергались опасности, перебегая железнодорожный путь в таком оживленном месте, - сказал на церемонии Ильсур Метшин.

Это первый подобный переход в Казани. Железнодорожники построили его по усовершенствованной технологии всего за 8 месяцев. Так, там было обустроена теплая шахта лифта. Из-за чего переход круглый год доступен маломобильным гражданам. Сами же подъемные платформы оборудованы системой диспетчеризации. Также для удобства к лестничным сходам нового перехода проложили асфальтированные дорожки и обустроили площадки для маломобильных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU