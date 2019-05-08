2019-05-08T15:02:18+03:00
Происшествия

Сбежавшего замначальника Фонда социального страхования Татарстана обвиняют в создании преступного сообщества

Алексея Белякова разыскивают по факту хищения пособий по беременности и родам [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД ТатарастанаФото: МВД Татарастана
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В МВД Татарстана квалифицировало действия 12 обвиняемых в мошенничестве, как организацию преступного сообщества и участие в нем.

Так, согласно материалам уголовного дела, сотрудники Фонда социального страхования Татарстана, а также третьими лицами были похищены деньги, которые были получены в виде пособий по беременности и родам.

Для этого злоумышленники использовали фиктивные документы о трудоустройстве и размере дохода 147 женщин.

Как полагает следствия все организовал и руководил этим замначальника Фонда социального страхования Татарстана Алексей Беляков.

Фото: МВД Татарастана

Фото: МВД Татарастана

Он, как и другой активный участник преступной группы -Гиа Чухуа, скрывается. Подозреваемые объявлены в федеральный розыск.

Фото: МВД Татарастана

Фото: МВД Татарастана

- Всем, кто имеет сведения об их месте нахождения, необходимо сообщить по телефонам: (843) 291-38-92, 291-31-87 или 291-22-45, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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