2019-05-08T14:41:07+03:00
Общество

Рейтинг редких имен для новорожденных Казани: Божена, Соломон, Альфред и Ивета

Специалисты городского ЗАГСа подвели итоги прошлой недели
Олег ЛУГОВОЙ
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В период с 29 апреля по 5 мая в городе было официально зарегистрировано рождение 147 детей.В период с 29 апреля по 5 мая в городе было официально зарегистрировано рождение 147 детей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Как подсчитали в ЗАГСе столицы Татарстана, в период с 29 апреля по 5 мая в городе было официально зарегистрировано рождение 147 детей. Из них 86 - это мальчики, и 61 девочка.

Самый минимальный вес младенца, который был зафиксирован при появлении на свет, в этот раз составил 990 граммов, а максимальный – 4530 граммов.

Не забыли также в этот раз и о рейтинге самых популярных и редких имен, которыми казанские родители награждали своих новорожденных детей на прошлой неделе.

Так, младенцев с 29 апреля по 5 мая чаще всего называли: Каримом, Мадиной, Артуром, Софьей, Ранелем, Матвеем, Ариной и Ясминой.

В топ же самых редких в этот раз попали имена: Божена, Татьяна, Федор, Соломон, Альфред, Мила, Ивета, Борис и Дана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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