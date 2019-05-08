2019-05-08T18:40:05+03:00
Общество

В Чувашии ветераны Великой Отечественной войны перестанут платить за вывоз мусора

Но речь идет всего о 620 людях
Алина ГАБДУЛИНА
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Речь идет не только о ветеранах Великой Отечественной войны, но и блокадниках Ленинграда, несовершеннолетних узниках концлагерей и партизанах.Речь идет не только о ветеранах Великой Отечественной войны, но и блокадниках Ленинграда, несовершеннолетних узниках концлагерей и партизанах.Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
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Стало известно, что в Чувашии от платы за вывоз мусора освободили ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников Ленинграда, несовершеннолетних узников концлагерей и партизанов. Такое решение приняли власти республики совместно с региональным оператором.

Известно, что всего от платы за вывоз мусора освободят 620 жителей республики. Платить они должны перестать с мая, также им будет сделан перерасчет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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