В Чувашии ветераны Великой Отечественной войны перестанут платить за вывоз мусора
Но речь идет всего о 620 людях
Речь идет не только о ветеранах Великой Отечественной войны, но и блокадниках Ленинграда, несовершеннолетних узниках концлагерей и партизанах.Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
Изменить размер текста:
Стало известно, что в Чувашии от платы за вывоз мусора освободили ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников Ленинграда, несовершеннолетних узников концлагерей и партизанов. Такое решение приняли власти республики совместно с региональным оператором.
Известно, что всего от платы за вывоз мусора освободят 620 жителей республики. Платить они должны перестать с мая, также им будет сделан перерасчет.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU