В Татарстане приставы отобрали у мужчины незаконно проданный Lexus

СЕГОДНЯ 17:06 2019-05-08T17:06:54+03:00

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Житель Новосибирска выручил приятеля - тот попросил на время его автомобиль Lexus. Собственник выписал на товарища доверенность, где указал, что тот не имеет права продавать автомобиль.

Но спустя некоторое время с удивлением узнал, что его иномарку все же продали и перегнали в татарстанский Нижнекамск. Мужчина подал иск в суд с требованием отменить сделку и вернуть ему автомобиль.

Данное требование было удовлетворено и к приставам Нижнекамска поступил исполнительный лист. Автомобиль быстро нашли и задержали на улицах города, после чего передали законному владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU