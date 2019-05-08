В Татарстане приставы отобрали у мужчины незаконно проданный Lexus
Житель Новосибирска выручил приятеля - тот попросил на время его автомобиль Lexus. Собственник выписал на товарища доверенность, где указал, что тот не имеет права продавать автомобиль.
Но спустя некоторое время с удивлением узнал, что его иномарку все же продали и перегнали в татарстанский Нижнекамск. Мужчина подал иск в суд с требованием отменить сделку и вернуть ему автомобиль.
Данное требование было удовлетворено и к приставам Нижнекамска поступил исполнительный лист. Автомобиль быстро нашли и задержали на улицах города, после чего передали законному владельцу.
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ИСТОЧНИК KP.RU