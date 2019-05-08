В Казани иномарка на скорости врезалась в опору ретранслятора:пострадал один взрослый и один ребенок
Во вторник, 7 мая, в 8.25 в Советском районе столицы Татарстана. 24-летний водитель иномарки "Опель Астра" превысил безопасную скорость и врезался в опору ретранслятора.
В результате аварии травмы головы получили водитель и его 5-летний пассажир, сообщили в ГИБДД Казани.
Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 174 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими. Среди них: наезд на пешехода, два столкновения автотранспорта и наезд на препятствие. В результате пять человек – пешеход, два водителя и два пассажира, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»