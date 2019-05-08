В Казани иномарка на скорости врезалась в опору ретранслятора:пострадал один взрослый и один ребенок

СЕГОДНЯ 17:02 2019-05-08T17:02:37+03:00

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Во вторник, 7 мая, в 8.25 в Советском районе столицы Татарстана. 24-летний водитель иномарки "Опель Астра" превысил безопасную скорость и врезался в опору ретранслятора.

В результате аварии травмы головы получили водитель и его 5-летний пассажир, сообщили в ГИБДД Казани.

Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 174 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими. Среди них: наезд на пешехода, два столкновения автотранспорта и наезд на препятствие. В результате пять человек – пешеход, два водителя и два пассажира, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU