В Казани женщина-водитель "под кайфом" сбила пенсионера

СЕГОДНЯ 13:36 2019-05-08T13:36:41+03:00

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Наезд на 60-летнего мужчину произошел 7 мая в 9.20 в Московском районе столицы Татарстана возле дома №9 по улице Блюхера. По предварительным данным, пенсионер переходил дорогу в неположенном для этого месте. Его сбила иномарка "Шевроле Круз".

Автомобилем управляла 37-летняя женщина. Приехавшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции по поведению заподозрили, что она находится в состоянии наркотического опьянения. Эти предположения подтвердились проведенной экспертизой.

В результате наезда пешеход получил закрытую травму живота и был госпитализирован с места происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU