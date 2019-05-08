В Казани женщина-водитель "под кайфом" сбила пенсионера
Наезд на 60-летнего мужчину произошел 7 мая в 9.20 в Московском районе столицы Татарстана возле дома №9 по улице Блюхера. По предварительным данным, пенсионер переходил дорогу в неположенном для этого месте. Его сбила иномарка "Шевроле Круз".
Автомобилем управляла 37-летняя женщина. Приехавшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции по поведению заподозрили, что она находится в состоянии наркотического опьянения. Эти предположения подтвердились проведенной экспертизой.
В результате наезда пешеход получил закрытую травму живота и был госпитализирован с места происшествия.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»