В Казани водителя, который по пьяни насмерть сбил человека и скрылся, приговорили к колонии

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-08T12:47:19+03:00

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В Казани 29-летнего мужчину признали виновным в смертельном наезде.

Как было установлено в суде, 16 февраля этого год около 23.00 в столице Татарстана пьяный осужденный, управляя автомобилем MAZDA CX-7, ехал по Сибирскому тракту. Там он выехал на полосу, предназначенную для автобусов.

В результате лихач на иномарке сбил 32-летнего пешехода. Мужчина шел в попутном направлении, от полученных травм он скончался на месте ДТП. Водитель же после наезда попросту скрылся, но впоследствии его все же вычислили.

- Мужчина свою вину полностью признал. В итоге суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор не вступил в свою законную силу. В свою очередь иск бывшей супруги погибшего о возмещении морального и материального вреда был передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

ИСТОЧНИК KP.RU