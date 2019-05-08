В Татарстане директор сельхозпредприятия пытался обокрасть бюджет, но попался

СЕГОДНЯ 14:13 2019-05-08T14:13:20+03:00

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Сотрудникам ФСБ Татарстана стало известно, что директор предприятия "Агрофирма" Алмаз Ханифатуллин присвоил более 2,5 миллионов рублей бюджетных субсидий. Эти средства он получил в качестве возмещения части процентной ставки по краткосрочному кредиту на сумму более 38 миллионов рублей.

Эти деньги его фирма якобы взяла в ПАО "Ак Барс" на развитие бизнеса. Всю полученную компенсацию он присвоил себе.

Выяснилось, что договор о кредите, который был представлен для возмещения части процентной ставки, оказался поддельным. В отношении Алмаза Ханифатуллина возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

- Свою вину во время суда мужчина признал, причиненный ущерб бюджету полностью возместил, - сообщили в ФСБ Татарстана. - По решению суд ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU