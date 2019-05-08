В Чувашии детсад закрыли на 2 недели из-за нового сторожа

СЕГОДНЯ 13:09 2019-05-08T13:09:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время проверки деятельности детсада "Сказка" на улице Терешковой в Новочебоксарске выяснилось, что в ноябре 2018 года там на работу устроился 63-летний мужчина, гражданин Узбекистана. По закону заведующая детским дошкольным учреждением должна была в трехдневный срок уведомить о таком трудоустройстве миграционные службы, но она этого не сделала.

Во время рассмотрения административного дела в суде руководитель "Сказки" заявила, что просто не знала о том, что должна известить о принятии на работу иностранного гражданина.

Рассмотрев материалы дела, суд установил факт совершения административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности детского сада сроком на 14 суток.

Приставы опечатали дошкольное учреждение.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU