2019-05-08T13:09:20+03:00
Общество

В Чувашии детсад закрыли на 2 недели из-за нового сторожа

Заведующая взяла на работу 63-летнего жителя Узбекистана
Лика ИСАЕВА
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Двери в детсад опечатали приставыДвери в детсад опечатали приставыФото: Из материалов пресс-службы
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Во время проверки деятельности детсада "Сказка" на улице Терешковой в Новочебоксарске выяснилось, что в ноябре 2018 года там на работу устроился 63-летний мужчина, гражданин Узбекистана. По закону заведующая детским дошкольным учреждением должна была в трехдневный срок уведомить о таком трудоустройстве миграционные службы, но она этого не сделала.

Во время рассмотрения административного дела в суде руководитель "Сказки" заявила, что просто не знала о том, что должна известить о принятии на работу иностранного гражданина.

Рассмотрев материалы дела, суд установил факт совершения административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности детского сада сроком на 14 суток.

Приставы опечатали дошкольное учреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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