Для участников чемпионата WorldSkills-2019 в Казани приготовят 70 тысяч эчпочмаков

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-08T11:34:41+03:00

Также гости смогут попробовать более 37 тысяч губадии и 19 тысяч беккенов

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Совсем немного времени осталось до проведения в Казани мирового чемпионата среди представителей рабочих специальностей WorldSkills-2019. В городе уже идут последние приготовления к его организации и проведению.

Стало известно, что гости мероприятия смогут попробовать 70 тысяч эчпочмаков, 37 тысяч губадии, 19 тысяч беккенов, 18 тысяч пирожков с вишней и 13 тысяч пирожков с черной смородиной.

В целом, на каждого гостя чемпионата придется около 1,5 килограмм еды. Поесть национальные блюда они смогут в центре «Казань Экспо», в Деревне WorldSkills, отелях города и на официальных мероприятиях и приемах.

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ИСТОЧНИК KP.RU