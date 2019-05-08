2019-05-08T11:21:22+03:00
Происшествия

В Чебоксарах тракторист, задавивший насмерть женщину при уборке снега, приговорен к штрафу

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото:pixabay.comФото:pixabay.com
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В Чебоксарах суд признал 30-летнего тракториста виновным в причинении смерти по неосторожности.

16 февраля текущего года в столице Чувашии он выполнял работы по уборке снега на внутриквартальной дороге между домами №№ 88б и 100 на проспекте Мира. Во время этого он не убедился в безопасности своего маневра и наехал на 34-летнюю горожанку. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия до приезда «скорой».

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия через короткий промежуток времени.

- Поскольку мужчина не был судим, ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести и он загладил вред перед матерью погибшей, уголовное дело в отношении него было прекращено. Тем не менее виновному все же назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данное постановление суда пока не вступило в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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