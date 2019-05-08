В Набережных Челнах из-за пожара эвакуировали 8 человек, среди них 10-летний мальчик

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-08T10:51:48+03:00

Во время пожара вывели из опасного дома восемь человек Фото: МЧС Татарстана

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Пожар в квартире на шестом этаже многоквартирного дома на Цветочном бульваре в Набережных Челнах начался 8 мая в 3.02.

Прибывших на место огнеборцев встретил хозяин квартиры, горевшей открытым огнем. Он рассказал, что внутри никого нет.

Черный едкий дым не позволил эвакуироваться самостоятельно жильцам верхних этажей. Выводить попавших в западню людей пришлось сотрудникам пожарной охраны при помощи спасательных масок. Всего вывели в безопасное место восемь человек, среди них 10-летний мальчик.

- Общая площадь пожара составила четыре квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU