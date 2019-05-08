2019-05-08T10:25:17+03:00
Звезды

В театре "Экият" пройдут гастроли Московского гостеатра кукол

Официальное открытие пройдет 10 мая
Лика ИСАЕВА
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Сцена из сказки "Все мыши любят сыр"Сцена из сказки "Все мыши любят сыр"Фото: Из материалов пресс-службы
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В Татарском театре кукол "Экият" с 10 мая пройдут гастроли Московского государственного театра кукол. Официальное открытие состоится в 11.00 в пятницу, 10 мая.

Для юных казанцев московские артисты привезут постановки для всей семьи: "Знаменитый Мойдодыр" по мотивам сказки Корнея Чуковского, "Мальчик-с-пальчик" Николая Шувалова, "Все мыши любят сыр" Дюля Урбан и бэби-спектакль "Театр на ладошке. Зима" Юрий и Ольга Устюговы.

Побывать на спектаклях удивительного театра можно будет 10,11 и 12 мая.

В апреле казанская труппа показывала в столице России свои топовые спектакли: "Ханума" Авксентия Цагарели, "Дюймовочка" Ганс Христиан Андерсен, "Хаврошечка" Людмила Савчук и "Гуси-лебеди".

ИСТОЧНИК KP.RU

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