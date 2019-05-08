В театре "Экият" пройдут гастроли Московского гостеатра кукол
В Татарском театре кукол "Экият" с 10 мая пройдут гастроли Московского государственного театра кукол. Официальное открытие состоится в 11.00 в пятницу, 10 мая.
Для юных казанцев московские артисты привезут постановки для всей семьи: "Знаменитый Мойдодыр" по мотивам сказки Корнея Чуковского, "Мальчик-с-пальчик" Николая Шувалова, "Все мыши любят сыр" Дюля Урбан и бэби-спектакль "Театр на ладошке. Зима" Юрий и Ольга Устюговы.
Побывать на спектаклях удивительного театра можно будет 10,11 и 12 мая.
В апреле казанская труппа показывала в столице России свои топовые спектакли: "Ханума" Авксентия Цагарели, "Дюймовочка" Ганс Христиан Андерсен, "Хаврошечка" Людмила Савчук и "Гуси-лебеди".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»