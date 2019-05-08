В Казани более 100 судебных приставов приняли присягу

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-08T09:25:43+03:00

Во время мероприятия Фото: Из материалов пресс-службы

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Во вторник, 7 мая, в Казани состоялась торжественная церемония приведения к присяге судебных приставов Татарстана, приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Более 100 судебных приставов принесли торжественную клятву - исполнять Конституцию России, честно и добросовестно служить государству и народу, дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие традиции Федеральной службы судебных приставов.

- Принимая присягу судебного пристава, каждый должен осознавать всю значимость занимаемой должности, всегда надо помнить, что мы, прежде всего защищаем интересы и права простых граждан, – отметил в своем выступлении главный судебный пристав Республики Татарстан Игорь Безуевский.

Глава ведомства поздравил всех присутствующих с наступающим Днем Победы. В завершении приставы почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас в республике несут службу порядка 500 судебных приставов-исполнителей и 400 судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

ИСТОЧНИК KP.RU