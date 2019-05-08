В Казани во время репетиции Парада Победы умер ветеран-афганец
Во время репетиции Парада Победы на площади Тысячелетия из-за внезапного ухудшения состояния скончался ветеран войны в Афганистане 59-летний Рафаил Таипов. Все произошло вечером 6 мая. На месте дежурили бригады "скорой помощи", реанимационные действия проходили более получаса, но помочь мужчине они не смогли, сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана.
Рафаилу Таипову было 59 летФото: Личный архив
Фото: Личный архив
Со слов очевидцев, репетиции проходили более трех часов. Коллеги Таипова сообщили "КП-Казань", что на месте ЧП медики сделали предположение, что у мужчины оторвался тромб, что вызвало обширный инфаркт.
ИСТОЧНИК KP.RU
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