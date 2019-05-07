В Марий Эл из-за пенсионера на иномарке пострадал мотоциклист
Накануне около 20.20 в Волжске на улице Транспортной опрокинулся мотоциклист.
По предварительным данным, данное дорожно-транспортное происшествия произошло по вине пенсионера-водителя – 72-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, не предоставил преимущество байкеру, который ехал по главной дороге.
Уходя от столкновения 32-летний мужчина на мотоцикле Benelli STELS опрокинулся на проезжей части. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован с места аварии бригадой «скорой». Сообщает ГИБДД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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