2019-05-07T19:34:54+03:00
Происшествия

В Марий Эл из-за пенсионера на иномарке пострадал мотоциклист

Последний получил серьезные травмы и был госпитализирован
Олег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия.С места происшествия.Фото: МВД по Марий Эл
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Накануне около 20.20 в Волжске на улице Транспортной опрокинулся мотоциклист.

По предварительным данным, данное дорожно-транспортное происшествия произошло по вине пенсионера-водителя – 72-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, не предоставил преимущество байкеру, который ехал по главной дороге.

Уходя от столкновения 32-летний мужчина на мотоцикле Benelli STELS опрокинулся на проезжей части. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован с места аварии бригадой «скорой». Сообщает ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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