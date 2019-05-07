2019-05-07T18:01:07+03:00
Общество

С начала 2019 года в Казани за нарушение правил благоустройства выписали штрафов на 52 миллиона рублей

Всего же за это время административные комиссии города вынесли 17 517 постановлений
Олег ЛУГОВОЙ
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При этом чаще всего в городе нарушают именно автомобилисты, которые не платят за парковку.При этом чаще всего в городе нарушают именно автомобилисты, которые не платят за парковку.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как подсчитали в административных комиссиях Казани, чаще всего в городе нарушают именно автомобилисты, а именно не платят за услуги муниципальных парковок. Так, с начала 2019 года за это было вынесено 12 138 постановлений со штрафами на сумму почти 29,5 миллиона рублей.

Но при этом по сумме выписанных санкций все же лидируют нарушения правил благоустройства - 1 889 постановлений и более 52 миллионов рублей штрафов.

Далее идет нарушение порядка организации уличной торговли - 1 876 материалов более 3,5 миллиона рублей штрафов, после идет неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления - 257 постановлений на 2,6 миллиона рублей, замыкает этот порочный рейтинг - нарушение порядка размещения наружной информации - 1 033 постановления со штрафами на сумму 1,7 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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