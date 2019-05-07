Жителя Чувашии будут судить за ограбление букмекерской конторы на 340 000 рублей
Утром 18 февраля этого года в полицию поступило сообщение о том, что в селе Шемурша была ограблена букмекерская контора.
Со слов сотрудника последней, неизвестный угрожая предметом похожим на ружье забрал из кассы 340 000 рублей.
По одной из версий полицейских, к этому налету мог быть причастен кто-то из клиентов заведения. Эти подозрения подтвердились. Стражи порядка задержали 43-летнего местного жителя, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности. При нем была обнаружена часть похищенных денег около 310 000 рублей.
Расследование уголовного дела, возбужденного по факту разбоя, совершенном с незаконным проникновением в помещение или в крупном размере, завершено.
- Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд, - сообщили в МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU