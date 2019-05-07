В Йошкар-Оле 18-летний водитель сбил подростка
Пострадавший пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован с места ДТП
Фото: ГИБДД Марий Эл
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В этот вторник, 7 мая, около 14.00 в Йошкар-Оле на улице Рябинина произошел наезд на 17-летнего учащегося одного из местных техникумов.
Когда он пересекал проезжую часть недалеко от пешеходного перехода его сбил автомобиль под управлением 18-летнего водителя.
- С серьезными травмами пострадавший был доставлен в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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