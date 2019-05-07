В Йошкар-Оле 18-летний водитель сбил подростка

СЕГОДНЯ 17:03 2019-05-07T17:03:52+03:00

Пострадавший пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован с места ДТП

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 7 мая, около 14.00 в Йошкар-Оле на улице Рябинина произошел наезд на 17-летнего учащегося одного из местных техникумов.

Когда он пересекал проезжую часть недалеко от пешеходного перехода его сбил автомобиль под управлением 18-летнего водителя.

- С серьезными травмами пострадавший был доставлен в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU