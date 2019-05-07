2019-05-07T16:56:01+03:00
Общество

Мэр Казани после обращения писателя поручил разработать проект благоустройства двора домов №№20, 22 и 24 на улице Четаева

По словам Камиля Каримова, там не делали ремонт более 25 лет
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Марат МугиновФото: Марат Мугинов
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На очередном праймериз во время дебатов к мэру Казани Ильсуру Метшину обратился писатель Камиль Каримов.

По его словам, во дворе дома на улице Четаева, где он живет уже более 25 лет, все это время не делали ремонт.

Нет, там, конечно, была организована по инициативе местных жителей парковка на 70 машин, но главный вопрос все же остается не решенным – разбитые дороги. Каримов заявил, что при норме ям не более 5 сантиметров, в его дворе они 7-12 сантиметров.

В этот вторник Ильсур Метшин организовал там выездное совещание и дал поручение главе администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимуру Алибаеву разработать проект благоустройства двора домов №№20, 22 и 24 на улице Четаева и привлечь к этому управляющую компанию. А сам проект в итоге обсудить с жильцами, чтобы учесть их пожелания.

Отметим, в 2019 году в Казани запланировано благоустройство в 296 дворах на площади более 300 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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