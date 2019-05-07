2019-05-07T15:40:23+03:00
Авто

В Татарстане под тотальным контролем камер ГИБДД окажутся еще 4 участка региональных дорог

Такое решение было принято по итогам работы систем на трассах «Казань-Оренбург» и «Казань-Ульяновск»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: vv-fad.ruФото: vv-fad.ru
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Как сообщил в этот вторник на пресс-конференции глава ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов, в республике с 7 декабря 2019 года под тотальным контролем камер окажутся еще 4 участка региональных дорог.

До этого системы работали только на трассах «Казань-Оренбург» и «Казань-Ульяновск».

По словам Габдурахманова, первой из новых станет дорога, «Казань-Малмыж», второй – «Набережные Челны-Заинск-Альметьевск», третьей – «Казань-Шемордан», а четвертой – «Чистополь-Нижнекамск». На последней, кстати, наблюдается большое количество ДТП.

Данное решение было принято из-за того, что после установки на предыдущих двух участках систем фото и видеофиксации там снизилась аварийность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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