Главой Автозаводского района Набережных Челнов станет Винер Харисов

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-07T15:14:15+03:00

Ранее он занимал пост начальника управления образования и по делам молодежи Исполкома города

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Стало известно, что Винер Харисов выиграл конкурс на замещение должности главы Автозаводского района Набережных Челнов. Соответствующее решение было принято во вторник, 7 мая, в мэрии города. Бывший начальник управления образования и по делам молодежи Исполкома татарстанского автограда обошел двух других кандидатов.

Отметим, что в апреле текущего года Винер Харисов уже был назначен лишь исполняющим обязанности главы Автозаводского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU