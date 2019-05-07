Главой Автозаводского района Набережных Челнов станет Винер Харисов
Стало известно, что Винер Харисов выиграл конкурс на замещение должности главы Автозаводского района Набережных Челнов. Соответствующее решение было принято во вторник, 7 мая, в мэрии города. Бывший начальник управления образования и по делам молодежи Исполкома татарстанского автограда обошел двух других кандидатов.
Отметим, что в апреле текущего года Винер Харисов уже был назначен лишь исполняющим обязанности главы Автозаводского района.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Кадровые перестановки в Татарстане»