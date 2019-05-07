2019-05-07T15:14:15+03:00
Общество

Главой Автозаводского района Набережных Челнов станет Винер Харисов

Ранее он занимал пост начальника управления образования и по делам молодежи Исполкома города
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии Набережных ЧелновФото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
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Стало известно, что Винер Харисов выиграл конкурс на замещение должности главы Автозаводского района Набережных Челнов. Соответствующее решение было принято во вторник, 7 мая, в мэрии города. Бывший начальник управления образования и по делам молодежи Исполкома татарстанского автограда обошел двух других кандидатов.

Отметим, что в апреле текущего года Винер Харисов уже был назначен лишь исполняющим обязанности главы Автозаводского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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