В Казани на улице Четаева сдали дом обманутых дольщиков фирмы «Свей»
В этот вторник в Казани на улице Четаева сдали дом №14. Заложниками этого долгостроя стали обманутые дольщики фирмы «Свей». В этом году это первый проблемный объект, который наконец готов к заселению. Его начали строить еще в 2007 году.
Сейчас же дольщики, осмотрев квартиры, оказались довольны тем, что балконы застеклены, полы залиты и сделаны стены.
В ходе проведенных здесь работ был также закольцован водовод, что позволило решить проблему не только сданного дома, но и всего микрорайона.
Сейчас в Казани работы продолжаются на первом и втором проблемных домах ЖК «Молодежный», что на Ноксинском спуске, в доме в 68-м квартале на улице Чистопольская, на четвертом доме ЖК «Симфония» по улице Роторная. А в строительстве первого блока второго дома ЖК «МЧС» планируется участие ижевской компании.
ИСТОЧНИК KP.RU
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