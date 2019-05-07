В Казани на улице Четаева сдали дом обманутых дольщиков фирмы «Свей»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-07T14:58:29+03:00

Люди, осмотрев квартиры, оказались довольны тем, что балконы застеклены, полы залиты и сделаны стены

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В этот вторник в Казани на улице Четаева сдали дом №14. Заложниками этого долгостроя стали обманутые дольщики фирмы «Свей». В этом году это первый проблемный объект, который наконец готов к заселению. Его начали строить еще в 2007 году.

Сейчас же дольщики, осмотрев квартиры, оказались довольны тем, что балконы застеклены, полы залиты и сделаны стены.

В ходе проведенных здесь работ был также закольцован водовод, что позволило решить проблему не только сданного дома, но и всего микрорайона.

Сейчас в Казани работы продолжаются на первом и втором проблемных домах ЖК «Молодежный», что на Ноксинском спуске, в доме в 68-м квартале на улице Чистопольская, на четвертом доме ЖК «Симфония» по улице Роторная. А в строительстве первого блока второго дома ЖК «МЧС» планируется участие ижевской компании.

ИСТОЧНИК KP.RU