2019-05-07T13:30:34+03:00
Происшествия

В Татарстане по факту сброса нефрепродуктов возбудили уголовное дело

Ущерб оценили почти в 4 миллиона рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
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В Бугульме специалисты Минэкологии Татарстана выявили сброс нефтепродуктов на почву. Его обнаружили на территории местного предприятия занимающегося оптовой торговлей отходами лома. Эта фирма, к слову, уже привлекалась до этого за нарушение природоохранного законодательства.

- В результате анализа фоновой и загрязненной почв установлено значительное превышение содержания нефтепродуктов на площади 2 600 квадратных метров, размер вреда, причиненного земельным ресурсам, составил 3, 9 миллиона рублей, - сообщают в Минэкологии Татарстана.

Все материалы по факту этого сброса были направлены в следственный комитет республики, было возбуждено уголовное дело по статье «Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде».

ИСТОЧНИК KP.RU

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