В Чувашии четырехлетний мальчик выпал из трактора отца и погиб

СЕГОДНЯ 14:00 2019-05-07T14:00:00+03:00

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ЧП произошло в Вурнарском районе республики. Там во время сельхозработ погиб четырехлетний мальчик, ехавший с отцом на тракторе. Мужчина перевозил навоз для удобрения полей, ребенок находился вместе с ним в кабине. Во время подъема на пригорок трактор начал буксовать, и мужчина переключил передачу. В этот момент мальчик случайно открыл заднее окно в кабине и выпал на дышло прицепа.

Ребенок получил смертельные травмы головы и скончался в больнице.

Как сообщили в Ростехнадзоре Чувашии, трактор и прицеп прошли техосмотр. Его водитель имеет соответствующие водительские права, в момент происшествия он был трезв.

- Назначена судмедэкспертиза, - сообщили в управлении. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU