В Татарстане из детсада эвакуировали 118 воспитанников и взрослых
Утром 7 мая в 9.48 по телефону "112" поступило сообщение из детского сада "Солнышко", расположенного в Альметьевске на улице Мусы Джалиля. Там на первом этаже здания появилось легкое задымление. Персонал детсада вызвал пожарных и самостоятельно провел эвакуацию детей. Всего на улицу вывели 118 человек, из которых 99 - это дети дошкольного возраста.
Приехавшие пожарные выяснили, что задымление произошло из-за короткого замыкания в электрощитовой на лестнице.
Задымился электрощитФото: МЧС Татарстана
- Возгорание ликвидировано, - сообщили в МЧС Татарстана. - По предварительным данным, пострадавших нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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