В Татарстане из детсада эвакуировали 118 воспитанников и взрослых

СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-07T12:54:21+03:00

По предварительным данным, никто не пострадал [фото]

Изменить размер текста: A A

Утром 7 мая в 9.48 по телефону "112" поступило сообщение из детского сада "Солнышко", расположенного в Альметьевске на улице Мусы Джалиля. Там на первом этаже здания появилось легкое задымление. Персонал детсада вызвал пожарных и самостоятельно провел эвакуацию детей. Всего на улицу вывели 118 человек, из которых 99 - это дети дошкольного возраста.

Приехавшие пожарные выяснили, что задымление произошло из-за короткого замыкания в электрощитовой на лестнице.

Задымился электрощитФото: МЧС Татарстана

- Возгорание ликвидировано, - сообщили в МЧС Татарстана. - По предварительным данным, пострадавших нет.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU