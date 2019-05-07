2019-05-07T12:54:21+03:00
Происшествия

В Татарстане из детсада эвакуировали 118 воспитанников и взрослых

По предварительным данным, никто не пострадал [фото]
Лика ИСАЕВА
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Пожар начался в детсаду "Солнышко"Пожар начался в детсаду "Солнышко"Фото: МЧС Татарстана
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Утром 7 мая в 9.48 по телефону "112" поступило сообщение из детского сада "Солнышко", расположенного в Альметьевске на улице Мусы Джалиля. Там на первом этаже здания появилось легкое задымление. Персонал детсада вызвал пожарных и самостоятельно провел эвакуацию детей. Всего на улицу вывели 118 человек, из которых 99 - это дети дошкольного возраста.

Приехавшие пожарные выяснили, что задымление произошло из-за короткого замыкания в электрощитовой на лестнице.

Задымился электрощит Фото: МЧС Татарстана

Задымился электрощитФото: МЧС Татарстана

- Возгорание ликвидировано, - сообщили в МЧС Татарстана. - По предварительным данным, пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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