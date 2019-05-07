8 мая в четырех районах Казани отключат свет

СЕГОДНЯ 12:35 2019-05-07T12:35:41+03:00

Произойдет это из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях

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Так, с 8.00 до 17.00 обесточат дома Авиастроительного района по адресам: ул.2-я Шатурская, 40-50, 31-57, ул.Ашхабадская, 1-19, 8-22, 24-46, Ашхабадский переулок, 1-7, ул.Беломорская, 80-102, ул.Васнецова, 4-8, ул.Глинки, 2-14, ул.Джамбула, 1-13, 2-14, 15-31, 16-30, ул.Краснодонская, 1-21, 2-30, 23-33, 32-34, Кубанский переулок, 2а-8, ул.Побежимова, 135-145, ул.Тюлячинская, 6-22, ул.Шатурская, 135-163, 72-114.

Также в это время отключат дома в Ново-Савиновском районе: пр.Амирхана, 53б, ул.Голубятникова, 33, 35, ул.Монтажная, 1, 1а, 3, 3а, 5.

В списке на отключение света также значатся дома Приволжского района: пр.Победы, 44, а также дома частного сектора поселка Мирный по улицам: 1-я Аральская, 1-я Ладожская, 1-я, 2-я Рядовая, 2-я Бульварная, 2-я Мелитопольская, 2-я Приовражная, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 8-я, 9-я Давликеевская, 7-я Календарная, Аральская, Балканская, Березниковская, Вишневая, Весенняя, Гумера Гали, Давликеевская, Железноводская, Красновидовская, Кулаевская, Ладожская, Мелитопольская, Молодости, Надеждинская, Надпойменная, Новосельская, Ново-Давликеевская, Онежская, Просторная, Подлесная, Подольская, Пологая, Рощинская, Рыбацкая, Свободная, Свободный переулок, Виталия Синицына, Селькоров, Счастливая, Тобольская, Томская, Черниговская, Черноозерская, Ясная.

Кроме того, в этот день с 9.00 до 18.00 в Советском районе без электричества оставят дома №№62, 99 и 100 по ул.Журналистов, а также жилые дома частного сектора поселка Царицыно по адресам: ул.1-я Владимирская, 114-144, 119-157, ул.Коновалова, 86-116.

ИСТОЧНИК KP.RU