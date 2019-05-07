В Татарстане спасатели выпилили руку ребенка из железной решетки

СЕГОДНЯ 12:14 2019-05-07T12:14:52+03:00

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По телефону "112" в понедельник, 6 мая, в 9.12 позвонили очевидцы и рассказали, что в поселке Высокая Гора в беду попал 10-летний школьник.

Мальчик вместе с компанией друзей играл на детской площадке в местном парке отдыха, и пальцы его руки застряли в железной решетке горки. Самостоятельно высвободить пальцы он не смог, и очевидцы вызвали спасателей.

Приехавшие специалисты из МЧС Татарстана сумели осторожно вырезать сначала кусок решетки вместе с пальцами мальчика, а затем освободили каждый из них отдельно.

Испуганного мальчика передали прибежавшей на место происшествия матери, сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU