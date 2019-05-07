В Чебоксарах директора фирмы, который сломал нос полицейскому, приговорили к колонии

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-07T11:31:17+03:00

Стражи порядка хотели посадить его в такси и обратили внимание на развязанные шнурки, на что пьяный мужчина стал дебоширить

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В Чебоксарах 36-летний директор одной из коммерческих фирм был признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Как было установлено в суде, ночью 29 декабря прошлого года в столице Чувашии на автобусной остановке полицейские заметили пьяного мужчину. Он рассказал, что у него разрядился телефон и попросил вызвать ему такси. Что правоохранители и сделали. При этом они обратили внимание мужчины на то, что у него развязаны шнурки на обуви и нужно их завязать, дабы не упасть.

Но в ответ на это пьяный директор стал крыть полицейских матом, а после несколько раз ударил одного из них рукой по лицу. В результате у стража порядка оказался переломан нос. Дебошира задержали и доставили в отдел полиции.

- Мужчина своей вины так и не признал. В итоге суд приговорил его к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU