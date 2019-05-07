Татарстан не вошел в пятерку регионов, которые больше всего голосовали за победу дочери певицы Алсу в шоу "Голос.Дети"

СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-07T11:44:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Разговоры вокруг скандальной победы дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос.Дети» не утихают до сих пор. Общественный резонанс, который вызвала эта тема, стал причиной перепроверки результатов голосования. Они показали, что больше всего поддержки девочка получила из Москвы, Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей, сообщает «Лента.ру».

Интересно, что среди регионов с аномальным голосованием за Микеллу нет родины ее матери – Татарстана. И это несмотря на то, что у Алсу здесь есть родственники и друзья.

Напомним, что финал и суперфинал телешоу прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Однако зрители были уверены – итоги конкурса проплачены. Оба номера девочки в соцсетях называли не более чем позором.

ИСТОЧНИК KP.RU