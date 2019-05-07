2019-05-07T10:39:07+03:00
Общество

Звезда «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало предложил Рустаму Минниханову снять цикл программ о Татарстане

Встреча актера и продюсера с главой региона состоялась в Казани
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: tatarstan.ruФото: tatarstan.ru
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В Доме правительства президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с продюсером и звездой фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Юхана Хаапасало.

Темой их беседы стало сотрудничество в части продвижения туристического потенциала республики.

Так, Хаапасало предложил снять цикл программ о Татарстане как об одном из самобытных регионов России, всего предполагается 10 серий.

Отметим актер и продюсер снимает программы, посвященные путешествиям. В его списке цикл «Через Россию за тридцать дней», который был показан на государственном телеканале Финляндии YLE-TEEMA.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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