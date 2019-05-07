Казанский камерный оркестр La Primavera и Рустем Абязов завершат юбилейный премьерный проект «Музыкальные предпочтения маэстро»

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-07T10:57:23+03:00

В Казани Оксана выступит со знаменитым опереточным репертуаром

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15 мая в ЦКС «Московский» состоится концерт Казанского камерного оркестра La Primavera и Рустема Абязова. Они завершат юбилейный премьерный проект «Музыкальные предпочтения маэстро».

В программе – музыка Вены: Штраус, Моцарт, Брамс, Кальман, Легар. В этот вечер вместе с оркестром выступит Оксана Лесничая – выпускница Московской консерватории, солистка Большого театра. В Казани Оксана выступит со знаменитым опереточным репертуаром – из «Летучей мыши», «Фиалки Монмартра», «Джудитты». За дирижерским пультом маэстро Абязов.

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ИСТОЧНИК KP.RU