В Казани пьяный мотоциклист вылетел на скорости с дороги
Мужчина получил множественные травмы и доставлен в больницу
Мотоциклист опрокинулся на скорости.Фото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Приволжском районе столицы Татарстана в понедельник, 6 мая в 20.40 напротив дома №1 по улице Поперечно-Кукушкинская. Там на скорости вылетел с дороги 55-летний байкер на мотоцикле Garpia. Байк опрокинулся, и мотоциклист получил множественные травмы и госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.
Во время осмотра потерпевшего медиками и сотрудниками Госавтоинспекции выяснилось, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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