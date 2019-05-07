В Казани пьяный мотоциклист вылетел на скорости с дороги

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-07T09:59:04+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Приволжском районе столицы Татарстана в понедельник, 6 мая в 20.40 напротив дома №1 по улице Поперечно-Кукушкинская. Там на скорости вылетел с дороги 55-летний байкер на мотоцикле Garpia. Байк опрокинулся, и мотоциклист получил множественные травмы и госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

Во время осмотра потерпевшего медиками и сотрудниками Госавтоинспекции выяснилось, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU