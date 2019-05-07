В Татарстане сгорел бензовоз, водитель получил сильные ожоги

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-07T09:48:27+03:00

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ЧП произошло 7 мая в 1.50 на одной из заправок в Набережных Челнах. Все произошло во время слива топлива с бензовоза. После окончания процедуры перекачки бензина саму автоцистерну припарковали возле АЗС, и пока 56-летний водитель оформлял документы, начался пожар.

Мужчина попытался самостоятельно до приезда пожарных справиться с пламенем, но не сумел. Приехавшие огнеборцы погасили возгорание.

Водитель с сильными ожогами попал в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

- По предварительным данным, причинами возгорания стали неисправности узлов и механизмов транспортного средства, - сообщили в МЧС Татарстана. - Сумма ущерба уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU