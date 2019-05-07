В Казани за выезд на встречку задержали водителя из Вологодской области

СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-07T09:45:20+03:00

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В соцсетях появилось видео, как в районе Казанского ипподрома легковушка лихо выруливает на встречку и обгоняет автомобили, остановившиеся перед светофором.

Записью заинтересовались сотрудники Госавтоинспекции Татарстана. Выяснив госномер автомобиля, начали разыскивать его водителя. Но это было непросто - госномер зарегистрирован в Вологодской области. Следовательно, водитель давно мог покинуть Татарстан.

Но в воскресенье патрульный экипаж Госавтоинспекции Казани заметил разыскиваемый автомобиль. Водителю предъявили видео и составили на него административный протокол.

- За нарушение ПДД - выезд на полосу встречного движения, водителю грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, - сообщи командир полка ДПС ГИБДД УМВД Казани Михаил Савин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/707179" frameborder="0"></iframe> В Казани наглый водитель ездит по встречке.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU