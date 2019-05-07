2019-05-07T09:45:20+03:00
Общество

В Казани за выезд на встречку задержали водителя из Вологодской области

Мужчина попал на видеорегистратор иномарки [видео]
Лика ИСАЕВА
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Сотрудники ДПС Казани задержали водителя-нарушителяСотрудники ДПС Казани задержали водителя-нарушителяФото: соцсети
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В соцсетях появилось видео, как в районе Казанского ипподрома легковушка лихо выруливает на встречку и обгоняет автомобили, остановившиеся перед светофором.

Записью заинтересовались сотрудники Госавтоинспекции Татарстана. Выяснив госномер автомобиля, начали разыскивать его водителя. Но это было непросто - госномер зарегистрирован в Вологодской области. Следовательно, водитель давно мог покинуть Татарстан.

Но в воскресенье патрульный экипаж Госавтоинспекции Казани заметил разыскиваемый автомобиль. Водителю предъявили видео и составили на него административный протокол.

- За нарушение ПДД - выезд на полосу встречного движения, водителю грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, - сообщи командир полка ДПС ГИБДД УМВД Казани Михаил Савин.

В Казани наглый водитель ездит по встречке.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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