В Казани за выезд на встречку задержали водителя из Вологодской области
В соцсетях появилось видео, как в районе Казанского ипподрома легковушка лихо выруливает на встречку и обгоняет автомобили, остановившиеся перед светофором.
Записью заинтересовались сотрудники Госавтоинспекции Татарстана. Выяснив госномер автомобиля, начали разыскивать его водителя. Но это было непросто - госномер зарегистрирован в Вологодской области. Следовательно, водитель давно мог покинуть Татарстан.
Но в воскресенье патрульный экипаж Госавтоинспекции Казани заметил разыскиваемый автомобиль. Водителю предъявили видео и составили на него административный протокол.
- За нарушение ПДД - выезд на полосу встречного движения, водителю грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, - сообщи командир полка ДПС ГИБДД УМВД Казани Михаил Савин.
В Казани наглый водитель ездит по встречке.Соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU