2019-05-07T08:33:07+03:00
Происшествия

В Чувашии под колеса иномарки попал 8-летний велосипедист

За аварию оштрафовали и водителя, и родителей пострадавшего
Лика ИСАЕВА
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Авария произошла в МоргаушахАвария произошла в МоргаушахФото: МВД по Чувашской Республике
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Столкновение иномарки "Шкода Октавия" и велосипеда произошло 5 мая в Моргаушах на перекрестке улиц Чапаева-Красная Площадь. По предварительным данным, восьмилетний велосипедист выехал на дорогу перед пешеходным переходом в от момент, когда там ехала иномарка. 48-летний водитель легковушки притормозить не успел, и автомобиль сбил велосипедиста.

Мальчика на месте аварии осмотрели медики и отпустили домой.

Во время разбора ДТП выяснилось, что у водителя просрочен полис ОСАГО. За это он получил административное наказание в виде штрафа на сумму 800 рублей.

За создание аварийной ситуации накажут родителей мальчика. Выезд на дорогу на велосипеде запрещен для детей младше 14-ти лет, и пересекать пешеходный переход на двухколесном транспорте тоже нельзя. Им грозит административный штраф в 800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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