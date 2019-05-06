2019-05-06T16:47:19+03:00
Происшествия

В Татарстане экс-полицейского будут судить за продажу ритуальщикам информации об умерших

Вместе с ним перед законом ответит и «покупатель»
Олег ЛУГОВОЙ
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Все фигуранты данного уголовного дела свою вину признали в полном объеме.Все фигуранты данного уголовного дела свою вину признали в полном объеме.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Набережных Челнах экс-помощник оперативного дежурного дежурной части отдела полиции «Электротехнический» 30-летний Ильназ Мухутдинов, а также 36-летний Анвар Шайдуллин обвиняются в мелком взяточничестве.

Как следует из материалов уголовного дела, летом 2018 года Мухутдинов, находясь в указанной должности, по договоренности с Шайдуллиным занимавшимся оказанием ритуальных услуг, передавал ему поступающие сведения об умерших.

Далее Шайдуллин приезжал по указанным адресам и договаривался с родственниками об оказании тех самых ритуальных услуг. Каждый раз за этой он платил Мухутдинову по 1 000 рублей. Всего в ходе расследования было установлено 10 подобных фактов.

- Вину оба признали в полном объеме. В отношении них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Расследование уголовного дела завершено, и все материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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