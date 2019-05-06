В Татарстане экс-полицейского будут судить за продажу ритуальщикам информации об умерших
В Набережных Челнах экс-помощник оперативного дежурного дежурной части отдела полиции «Электротехнический» 30-летний Ильназ Мухутдинов, а также 36-летний Анвар Шайдуллин обвиняются в мелком взяточничестве.
Как следует из материалов уголовного дела, летом 2018 года Мухутдинов, находясь в указанной должности, по договоренности с Шайдуллиным занимавшимся оказанием ритуальных услуг, передавал ему поступающие сведения об умерших.
Далее Шайдуллин приезжал по указанным адресам и договаривался с родственниками об оказании тех самых ритуальных услуг. Каждый раз за этой он платил Мухутдинову по 1 000 рублей. Всего в ходе расследования было установлено 10 подобных фактов.
- Вину оба признали в полном объеме. В отношении них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Расследование уголовного дела завершено, и все материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU