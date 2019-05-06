2019-05-06T19:33:05+03:00
Авто

В Казани движение на улице Гагарина будут перекрывать до 10 июля

Все произойдет в два этапа
Олег ЛУГОВОЙ
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На первом участке ограничение будет действовать до 2 июня, на втором - со 2 июня до 10 июля.На первом участке ограничение будет действовать до 2 июня, на втором - со 2 июня до 10 июля.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Согласно распоряжению Исполкома Казани, из-за работ по реконструкции магистрального тепловода в два этапа будут перекрывать движение транспорта по улице Гагарина.

Так, до 2 июня ограничение действует на участке от улицы Октябрьская до дома №8 по улице Гагарина. А со 2 июня до 10 июля – на участке от дома №8 по улице Гагарина до улицы Короленко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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