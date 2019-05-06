В Казани движение на улице Гагарина будут перекрывать до 10 июля
Согласно распоряжению Исполкома Казани, из-за работ по реконструкции магистрального тепловода в два этапа будут перекрывать движение транспорта по улице Гагарина.
Так, до 2 июня ограничение действует на участке от улицы Октябрьская до дома №8 по улице Гагарина. А со 2 июня до 10 июля – на участке от дома №8 по улице Гагарина до улицы Короленко.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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