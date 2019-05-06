7 мая на ж/д вокзал Казани на поезде прибудет лампада с Вечным огнем

СЕГОДНЯ 17:56 2019-05-06T17:56:32+03:00

Состав прибудет в столицу Татарстана в 8.00. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Его переместят во вновь открывшийся мемориальный комплекс Великой Отечественной войны поселка Юдино

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В этот вторник, 7 мая, в 8.00 на ж/д вокзал Казани прибудет поезд № 1/2 «Премиум». На нем в столицу Татарстана доставят лампаду с Вечным огнем от могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.

Состоится его торжественная передача для помещения во вновь открывшийся мемориальный комплекс Великой Отечественной войны поселка Юдино.

Для этого начальник поезда торжественно передаст зажженную лампаду юнармейцам Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU