В Татарстане полицейские задержали мужчину, который осквернил памятник воинам Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-06T16:20:28+03:00

Мужчине грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Он сорвал табличку с именами погибших и выбросил

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25 апреля в полицию Бавлинского района Татарстана поступило сообщение о том, что в селе Новозареченск неизвестный осквернил памятник воинам Великой Отечественной войны. С него была сорвана табличка с именами погибших.

Правоохранителям удалось выйти на след вандала и задержать его. К этому акту оказался причастен ранее уже судимый 36-летний местный житель.

Мужчина признался, что в тот день выпивал на территории мемориала «Ветеранам Великой Отечественной Войны». В какой-то момент он обратил внимание на ту самую табличку. По его словам, ее угол был изогнут. Он сорвал табличку с памятника и просто выбросил.

- В настоящее время мужчине грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев, - сообщают в МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU