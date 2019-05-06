В Татарстане полицейские задержали мужчину, который осквернил памятник воинам Великой Отечественной войны
25 апреля в полицию Бавлинского района Татарстана поступило сообщение о том, что в селе Новозареченск неизвестный осквернил памятник воинам Великой Отечественной войны. С него была сорвана табличка с именами погибших.
Правоохранителям удалось выйти на след вандала и задержать его. К этому акту оказался причастен ранее уже судимый 36-летний местный житель.
Мужчина признался, что в тот день выпивал на территории мемориала «Ветеранам Великой Отечественной Войны». В какой-то момент он обратил внимание на ту самую табличку. По его словам, ее угол был изогнут. Он сорвал табличку с памятника и просто выбросил.
- В настоящее время мужчине грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев, - сообщают в МВД Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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