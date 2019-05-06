8 мая в Казани в честь Дня Победы 2019 пройдет легкоатлетическая эстафета
В канун Дня Победы 2019 – 8 мая, в столице Татарстана пройдет традиционная 78-я по счеты легкоатлетическая эстафета, посвященная празднику 9 мая. Ее старт будет дан на Центральном стадионе.
Ожидается, что участие в ней примут более 1 000 человек. Так, для бегунов предусмотрены дистанции по 100, 200, 300, 400 и 1 200 метров.
На беговые дорожки выйдут ученики школ, команды вузов и ссузов Казани, а также администраций районов и Исполкома.
Начало эстафеты в 15.30, сообщает городской комитет физической культуры и спорта.
Почетными гостями эстафеты станут ветераны спорта и легкой атлетики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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