2019-05-06T19:53:26+03:00
Спорт

8 мая в Казани в честь Дня Победы 2019 пройдет легкоатлетическая эстафета

Старт ей будет дан на Центральном стадионе
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
На беговые дорожки выйдут ученики школ, команды вузов и ссузов Казани, а также администраций районов и Исполкома. Фото: pixabay.comНа беговые дорожки выйдут ученики школ, команды вузов и ссузов Казани, а также администраций районов и Исполкома. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В канун Дня Победы 2019 – 8 мая, в столице Татарстана пройдет традиционная 78-я по счеты легкоатлетическая эстафета, посвященная празднику 9 мая. Ее старт будет дан на Центральном стадионе.

Ожидается, что участие в ней примут более 1 000 человек. Так, для бегунов предусмотрены дистанции по 100, 200, 300, 400 и 1 200 метров.

На беговые дорожки выйдут ученики школ, команды вузов и ссузов Казани, а также администраций районов и Исполкома.

Начало эстафеты в 15.30, сообщает городской комитет физической культуры и спорта.

Почетными гостями эстафеты станут ветераны спорта и легкой атлетики.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День Победы в Казани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
7 мая в Набережных Челнах в районе остановки «Орловка» отключат светофор
Госсовет Чувашии отметит свой 25-летний юбилей за 638 тысяч рублей
В Казани движение на улице Гагарина будут перекрывать до 10 июля
Про казанский театр им. Качалова сняли фильм, который покажут на федеральном канале
Чтобы жена не узнала: в Чувашии пенсионер взял кредит на покупку поддельных водительских прав
Ряд домов Московского района Казани чуть ли не на сутки оставят без воды
Президент Татарстана вручил родственникам ушедших из жизни ветеранов Великой Отечественной войны удостоверения к госнаградам
В Казани иномарка сбила велосипедиста: пострадавший получил перелом руки
Центральный пляж Йошкар-Олы будет приведен в порядок к июню
7 мая на ж/д вокзал Казани на поезде прибудет лампада с Вечным огнем
В Чебоксарах пьяный водитель битой разбил два автомобиля
В Казани до 5 июля перекрыта часть улицы Коломенская
В Татарстане экс-полицейского будут судить за продажу ритуальщикам информации об умерших
В Марий Эл лихач на скорости вылетел в кювет и врезался в столб
В Татарстане полицейские задержали мужчину, который осквернил памятник воинам Великой Отечественной войны
Нижнекамск потратит 16,6 миллиона рублей на участие во всероссийском Сабантуе 2019
В Чувашии гаишник выручил трехлетнего мальчика, который проглотил монету
Погода на День Победы 2019 в Татарстане: без осадков и максимум до +28 градусов
Муфтий Татарстана поздравил жителей республики с началом Рамазана 2019
Президент Татарстана направил свои соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево
ДТП на кладбище в Татарстане: часть ограды вонзилась в девушку-пассажира
В Казани улица Пригородная продолжит оставаться закрытой для транспорта до 16 июня