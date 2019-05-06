В Казани иномарка сбила велосипедиста: пострадавший получил перелом руки
Авария с участием иномарки "Рено Логан" и велосипеда произошла в воскресенье, 5 мая, в 13.55 на перекрестке улиц Большая Красная и Батурина.
По предварительным данным, 32-летний водитель иномарки грубо нарушил правила дорожного движения - он не уступил дорогу.
В результате столкновения сильно пострадал 27-летний велосипедист. Приехавшие на место ДТП медики "скорой" диагностировали у мужчины перелом руки и увезли его в больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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