В Казани иномарка сбила велосипедиста: пострадавший получил перелом руки

СЕГОДНЯ 18:15 2019-05-06T18:15:38+03:00

Мужчину с места ДТП доставили в больницу. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Авария с участием иномарки "Рено Логан" и велосипеда произошла в воскресенье, 5 мая, в 13.55 на перекрестке улиц Большая Красная и Батурина.

По предварительным данным, 32-летний водитель иномарки грубо нарушил правила дорожного движения - он не уступил дорогу.

В результате столкновения сильно пострадал 27-летний велосипедист. Приехавшие на место ДТП медики "скорой" диагностировали у мужчины перелом руки и увезли его в больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU