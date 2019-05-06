2019-05-06T15:51:34+03:00
Общество

Погода на День Победы 2019 в Татарстане: без осадков и максимум до +28 градусов

Но перед этим республику посетят грозы и сильный ветер
Олег ЛУГОВОЙ
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Температура воздуха с каждым днем хоть и ненамного, но будет повышаться.Температура воздуха с каждым днем хоть и ненамного, но будет повышаться.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Согласно прогнозу от Гидрометцентра Татарстана, этим вечером, а также ночью и днем 7 мая в республике местами ожидаются грозы с сильным ветром до 15-20 м/с (в Казани до 18 м/с).

При этом днем во вторник в регионе столбики термометров максимум покажут от +18 до +23 градусов (в Казани от +20 до +22).

В последующие дни температура воздуха будет постепенно повышаться.

Так, в преддверии Дня Победы 2019 – 8 мая, в Татарстане днем местами может пройти небольшой дождь. Ветер стихнет до умеренного. Максимальные значения температуры воздуха днем будут от +22 до +27 градусов.

В сам же праздник – 9 мая, в республике должно обойтись без осадков, ветер слабый, а максимальная температура воздуха днем от +23 до +28.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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