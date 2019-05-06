2019-05-06T18:33:01+03:00
Общество

Президент Татарстана вручил родственникам ушедших из жизни ветеранов Великой Отечественной войны удостоверения к госнаградам

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы 2019, прошло в театре им. Джалиля
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В этот понедельник, 6 мая, в Казани в театре оперы и балета им. Джалиля прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы 2019. На него были приглашены более 190 ветеранов Великой Отечественной войны.

- Татарстанцы участвовали во всех решающих сражениях Великой Отечественной войны, каждый второй не вернулся с поля боя. В наших сердцах навсегда останется светлая память о тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость Родины, - сказал со сцены президент Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики вручил родственникам ушедших из жизни ветеранов удостоверения к госнаградам.

Так, Орденом Александра Невского был награжден Эзеков Павел Миронович (умер в 1945 году), Орденом Отечественной войны II степени - Хайров Мухлис Сарварович (погиб в 1942 году), медалью «За отвагу» - Морозов Федор Сергеевич (погиб в 1943 году).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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