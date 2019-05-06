Ряд домов Московского района Казани чуть ли не на сутки оставят без воды

СЕГОДНЯ 18:51 2019-05-06T18:51:58+03:00

Это связано с проведением ремонтных работ на сетях

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В Московском районе Казани из-за проведения ремонтных работ на сетях почти на сутки ряд домов оставят без воды.

Так, с 9.00 7 мая до 6.00 8 мая ее не будет по адресам: улица 10-я Союзная, 35, улица Воровского, 21, 23, 25, улица Восход, 29 (школа №99), 29 корпус 1, улица Гагарина, 46, 48, улица Декабристов, 203, 203а, 205, улица Академика Королева,10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а (д/с №200), 20б (д/с №58), 22, 22а, 41, 43, 45, улица Мухамедьярова, 29/8, 34, улица Хасана Туфана, 25, 26а, 28а.

Также краны пересохнут на это время и в частных домах, расположенных по адресам: улица Восход, 30, 32а, 32б, 32, улица Гагарина, 38, 40, улица Академика Королева, 35, 37, 39, улица Мухамедьярова, 23, 23а, 25, 25а.

Для тех, кто не сможет или не успеет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, сообщает МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU