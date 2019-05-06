7 мая в Набережных Челнах в районе остановки «Орловка» отключат светофор
Горожан просят руководствоваться дорожными знаками приоритета
Причина этого - проведение ремонтных работФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Во вторник, 7 мая, будет отключен светофор по проспекту Набережночелнинский в районе остановки общественного транспорта «Орловка». Причина этого - проведение ремонтных работ. Об отключении горожан заранее предупреждает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
Жителей татарстанского автограда просят руководствоваться дорожными знаками приоритета с 11.00 до 16.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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