2019-05-06T20:03:30+03:00
Авто

7 мая в Набережных Челнах в районе остановки «Орловка» отключат светофор

Горожан просят руководствоваться дорожными знаками приоритета
Алина ГАБДУЛИНА
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Причина этого - проведение ремонтных работПричина этого - проведение ремонтных работФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Во вторник, 7 мая, будет отключен светофор по проспекту Набережночелнинский в районе остановки общественного транспорта «Орловка». Причина этого - проведение ремонтных работ. Об отключении горожан заранее предупреждает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Жителей татарстанского автограда просят руководствоваться дорожными знаками приоритета с 11.00 до 16.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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